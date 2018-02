Superbike | Round Australia 2018 – Tom Sykes conquista la pole position Marco Melandri

oasport

: Superbike| Yamaha Finance Australian Round, FP3: Savadori rimane davanti a tutti - - motograndprixit : Superbike| Yamaha Finance Australian Round, FP3: Savadori rimane davanti a tutti - -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Tomhato ladel GP di, prima prova del Mondialediche si corre sul tracciato di Phillip Island. Il britannico, in sella alla Kawasaki, ha primeggiato con il tempo di 1:30.099. Il Campione del Mondo 2013 ha inflitto 240 millesimi di distacco all’irlandese Eugene Laverty che ha portato in alto la sua Aprilia. Terza posizione per: il pilota italiano si è difeso con la sua Ducati ma paga più di mezzo secondo di distacco dalman. Jonathan Rea, Campione del Mondo in carica, è soltanto sesto a 0.957 dal leader, subito alle spalle degli altri britannici Loews e Davies. Alle ore 05.00 italiane scatterà la gara1. 1 66 T.GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’30.099 8 177,605 301,7 2 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’30.339 0.240 0.240 9 177,133 305,1 3 33 M. ...