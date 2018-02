Morto Folco Quilici | l' ultimo documentarista Aveva 87 anni

Morto Folco QUILICI - Addio al grande documentarista : Nel 2006, la rivista Forbes lo ha inserito tra le cento firme più influenti del mondo grazie ai suoi film e ai suoi libri sull'ambiente e le culture. I funerali si terranno mercoledì prossimo a Roma.

E’ Morto Folco Quilici - addio al grande documentarista : Si è spento ad Orvieto Folco Quilici, uno dei più importanti documentaristi italiani. Aveva 87 anni ed era originario di Ferrara. Ricoverato in ospedale da qualche giorno dopo essersi sentito male ed essere stato costretto a far intervenire il 118. Da Malimba a L’alba dell’uomo, da Mediterraneo a Arcipelaghi dagli anni ’50 sino al 2010, oltre ad aver curato per Rai3 negli anni ’70 la rubrica Geo, opere che lo hanno reso ...

Morto all'ospedale di Orvieto - il documentarista Folco Quilici : Si è spento sabato 24 febbraio all'ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto all'età di 87 anni Folco Quilici . documentarista e scrittore italiano, attivo nella divulgazione naturalistica fin ...

Morto Folco Quilici - grande documentarista - aveva 87 anni : deceduto all'ospedale di Orvieto Folco Quilici, uno dei più importanti documentaristi italiani. aveva 87 anni ed era originario di Ferrara. Il grande documentarista era nato il 9 aprile del 1930. La ...

Morto Folco Quilici - addio a uno dei più grandi documentaristi italiani : ... Premio Speciale alla Mostra del Cinema di Venezia del 1954, , primo film al mondo a colori sul mondo sottomarino - che è stata la sua grande passione. Uno dei suoi documentari dedicato alla Toscana ,...

È Morto Folco Quilici - il documentarista che raccontava il mare : È morto a Orvieto Folco Quilici, documentarista, scrittore, uno dei più influenti pensatori al mondo (come riconobbe Forbes nel 2006) in tema di ambiente e culture. Figlio del giornalista Nello Quilici e della pittrice Emma Buzzacchi, dopo aver iniziato un’attività di tipo cineamatoriale Quilici si è specializzato in riprese sottomarine, diventando...