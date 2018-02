LIVE Francia-Italia | Sei Nazioni femminile 2018 in DIRETTA | le azzurre provano a

oasport

(Di sabato 24 febbraio 2018) L’una in vetta alla classifica e con una difesa finora eccezionale, l’altra sul fondo della classifica e con una difesa che nelle sfide precedenti non è stata esente da errori: con questo biglietto da visita arrivanoedalla sfida che si terrà questa sera in Corsica, alle ore 21.00, valida per la terza giornata del Seidi rugby. Le transalpine hanno conquistato nelle prime due giornate altrettante vittorie, ed hanno portato a casa due punti di bonus offensivo, siglando quattro mete per incontro, vincendo per 24-0 contro l’Irlanda all’esordio, bissando poi in trasferta in Scozia, imponendosi per 3-26. Le ragazze di Andrea Di Giandomenico al contrario arrivano da due sconfitte, entrambe giunte nelle seconde frazioni: con l’Inghilterra in casa per 7-42, dopo aver chiuso i primi 40′ sul 7-7, e in trasferta con l’Irlanda per 8-21, dopo il 3-7 con cui si era ...