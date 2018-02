Siria | Afrin | si infiamma il conflitto La Turchia bombarda truppe di Assad

Siria : le truppe di Assad nell'enclave curda di Afrin - i turchi bombardano : Da oltre un mese la città è oggetto dell'offensiva di Ankara. La decisione di Damasco potrebbe portare al deterioramento dei rapporti già precari tra turchia e Russia. Intanto, Ghouta continua a vivere un assedio, da parte del regime Siriano, che dura dal 2013: oltre 400mila civili intrappolati senza cibo né medicine, da domenica una pioggia di bombe ha ucciso almeno 60 bambini

Siria - forze filo-Assad puntano ad Afrin. La Turchia bombarda i convogli : L’ora del redde rationem è scattata. La Turchia ha bombardato le aree vicino al valico di Ziyara, a sud-est di Afrin, nel nordovest della Siria, dove è in transito il convoglio di “forze popolari” filo-Siriane partite da Aleppo e dirette verso l’enclave curda teatro dal 20 gennaio di una campagna militare lanciata da Ankara e dai ribelli alleati dell’Esercito libero Siriano. Anadolu, agenzia di stampa di Ankara, riferisce ...

Siria - tensione con la Turchia : le truppe di Assad entrano ad Afrin - l'artiglieria turca bombarda : I miliziani filo-Assad entrati ad Afrin si sono ritirati a 10 chilometri di distanza dopo i colpi di «avvertimento» sparati dall'artiglieria turca. Lo riporta l'agenzia di stampa...

Siria - le truppe di Assad entrano ad Afrin. La Turchia bombarda : Membri delle milizie fedeli al regime Siriano sono entrate nell’enclave curda di Afrin per opporsi all’avanzata turca, nonostante le minacce di Ankara di reagire ad un tale intervento....

Siria - truppe filogovernative ad Afrin : 16.51 Le milizie fedeli al regime Siriano sono entrate nell'enclave curda di Afrin, alle porte di Damasco, in appoggio ai combattenti dell'Ypg per respingere l' avanzata turca. Secondo la tv di Damasco, caccia turchi hanno bombardato la strada e il valico usato dalle forze filo-Siriane, di cui fanno parte anche stranieri addestrati in Iran. Dopo l'intesa tra Assad e i miliziani curdi, Ankara ha minacciato di intervenire contro quelli che ...

Siria - l'esercito pro-Assad verso Afrin : la Turchia li bombarda. Erdogan : "Pronti all'assedio" : È crisi internazionale ad Afrin, enclave curda, dove membri delle milizie fedeli al regime Siriano si sono avviate per opporsi all'avanzata turca, nonostante le minacce del governo di...

Siria : Erdogan - "a giorni assedio al centro di Afrin"

Siria - Erdogan : 'A giorni assedio al centro di Afrin' : "Nei prossimi giorni, l'assedio al centro urbano di Afrin si svolgerà in modo molto più rapido". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando al gruppo parlamentare del suo Akp ad ...

Siria - truppe ad Afrin in aiuto ai curdi : 11.29 Accordo raggiunto tra il governo Siriano e le principali milizie curdo-Siriane: nelle prossime ore le forze governative entreranno nell'enclave curda di Afrin. La tv Siriana conferma l'accordo raggiunto per l'enclave curda. L'intesa permetterebbe anche alla Turchia di ritirare le sue truppe e porre fine all'offensiva congiunta delle sue forze aereo-terrestri, la quale dura da più di un mese.

Siria - i curdi pronti a cedere il controllo di Afrin all'esercito di Assad : Fonti curde vicino alla dirigenza dello Ypg hanno confermato che nella giornata di oggi, o al massimo domani, comincerà il dispiegamento di forze governative Siriane nel cantone di Afrin . I dettagli ...

Svolta in Siria - i curdi pronti a cedere il controllo di Afrin all’esercito di Assad : Fonti curde vicino alla dirigenza dello Ypg hanno confermato che nella giornata di oggi, o al massimo domani, comincerà il dispiegamento di forze governative Siriane nel cantone di Afrin. I dettagli dell’accordo fra i curdi e il governo di Bashar al-Assad non sono stati comunicati, le trattative erano ancora in corso nella notte, ma Damasco ha chie...

Siria - sospetto attacco turco con gas sui curdi ad Afrin : 6 feriti : Sei uomini sono stati curati per "difficoltà respiratoria e ustioni" nel principale ospedale di Afrin dopo un cannoneggiamento con colpi di artiglieria dei turchi contro il loro villaggio di Al-Sheikh Hadid

Siria : Ankara - 'nessuna prova abbattimento elicottero Afrin'