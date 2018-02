F1 Mercedes | Bottas | «Sono pronto per battere Lewis»

F1 Mercedes - Bottas : «Voglio battere Hamilton» : Conferma l'obiettivo lo stesso pilota finlandese in una videointervista a Sky Sport. ' Sono stato sorpreso di quanto abbia dovuto imparare nella mia quinta stagione di Formula Uno. Le persone nuove ...

La Mercedes fa disegnare il casco di Bottas : Dopo quattro titoli piloti e costruttori consecutivi, bisogna farsi venire idee innovative per restare ai vertici e magari anche per fidelizzare al meglio i propri tifosi. A due mesi dal via della ...