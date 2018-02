Ermal Meta e Fabrizio Moro Sanremo 2018 | bagno di folla per i due cantautori a Roma e

Come (non) ha influito la polemica sul trionfo di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 hanno presentato il brano Non mi avete fatto niente e hanno trionfato nella categoria dei Campioni. Il 68° Festival di Sanremo non poteva essere scevro dalle polemiche ormai immancabili sulla riviera ligure e l'edizione del 2018 non ha fatto eccezione. Al centro del ciclone, questa volta, la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, con il ritornello già noto e il grido allo scandalo che ha portato ad ...

Premio RTL a Ermal Meta e Fabrizio Moro per il brano più trasmesso in radio - sorprese in arrivo dopo Sanremo : “Pensiamo di scrivere qualcosa insieme” : La canzone vincitrice del Festival di Sanremo Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro non solo ha trionfato all'Ariston, ma è stata anche la più apprezzata dal pubblico e dalle radio. Secondo i dati dell'Airplay di EarOne, è proprio la canzone vincitrice del Festival la più ascoltata nelle radio italiane, a conferma dell'enorme accoglienza del brano, nonostante le polemiche che ha fatto scaturire nei giorni sanremesi. Per ...

Collaboratore di Diodato urina sul cartonato di Ermal Meta - poi si scopre che il gesto era... : FUNWEEK.IT - Un Collaboratore di Diodato urina sul cartonato di Ermal Meta : il cantante vincitore di Sanremo 2018 lo bacchetta su Twitter con un post 'velenoso' ma ironico. Alla fine Ermal Meta ...

Ermal Meta E FABRIZIO MORO / Sanremo 2018 - al via l'instore tour a Roma e Milano : Le polemiche sulla riammissione di ERMAL META e FABRIZIO MORO al Festival di Sanremo 2018 proseguono: i due cantautori guardano avanti e partono con l'instore tour.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:16:00 GMT)

Bomba a Sanremo. Fa la pipì sul cartonato di Ermal Meta e Fabrizio Moro : chi è il ‘’collega’’ che finisce sotto accusa. Il video rimosso dai social : Il 68esimo Festival di Sanremo si è concluso lo scorso 10 febbraio con la vittoria nei big di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Le polemiche di chi ritiene ingiusta la loro vittoria in seguito alla questione ”plagio” non si sono placate. Il ritornello della loro ”Non mi avete fatto niente” è infatti la stessa di un brano, che reca la firma dello stesso autore, scartato dalle selezioni delle Nuove Proposte nel 2016. Ma ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro / Sanremo 2018 - oggi saranno a Roma - faranno una visita ai ragazzi di Amici? : Le polemiche sulla riammissione di Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2018 proseguono: il musicista Gabriele Ciampi si aggiunge al coro dei dubbiosi.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:56:00 GMT)

Collaboratore di Diodato urina sul cartonato di Ermal Meta e Fabrizio Moro : Meta e Moro, urina sul cartonato Prima che vincessero il Festival di Sanremo 2018, su Ermal Meta e Fabrizio Moro erano piovute critiche per il presunto e discusso «auto-plagio». Dopo, invece, è piovuto qualcos’altro. In un video circolato nelle scorse ore sui social si vede infatti un uomo che urina sul cartonato dei vincitori della kermesse, in una delle vie centrali della Città dei Fiori. L’autore del gesto – e qui viene il ...

Ermal Meta e Moro dopo Sanremo : il gesto di Carlo Conti e altri retroscena : Ermal Meta e Fabrizio Moro si svelano dopo la vittoria a Sanremo 2018: primi messaggi e altri retroscena Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno rilasciato una breve intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. I due vincitori di Sanremo 2018 hanno infatti rivelato alcuni particolari dettagli del dopo vittoria. Non appena hanno scoperto di aver […] L'articolo Ermal Meta e Moro dopo Sanremo: il gesto di Carlo Conti e altri retroscena proviene ...

Ermal Meta E FABRIZIO MORO/ Sanremo 2018 - l'attacco shock di un hater : Meta interviene sui social : ERMAL Meta e FABRIZIO MORO, Sanremo 2018: “Le polemiche scemeranno, ora comincia un'altra sfida: vendere”. Le ultime notizie sul duo che ha vinto al Festival con “Non mi avete fatto niente”(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:22:00 GMT)

Ermal Meta E FABRIZIO MORO/ Sanremo 2018 : il WikiMeta è pronto - “Niente etichette - non ho un suono preciso!” : ERMAL META e FABRIZIO MORO, Sanremo 2018: “Le polemiche scemeranno, ora comincia un'altra sfida: vendere”. Le ultime notizie sul duo che ha vinto al Festival con “Non mi avete fatto niente”(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 19:45:00 GMT)

Ermal Meta reagisce alla provocazione di un hater dopo Sanremo : Festival di Sanremo: Ermal Meta provocato da un hater Sabato scorso Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno annunciato i vincitori di Sanremo 2018: i due cantautori Ermal Meta e Fabrizio Moro con la canzone Non mi avete fatto niente. Una vittoria molto contestata perchè il ritornello pare essere decisamente simile a quello di una canzone già edita anni fa. Motivo per cui una volta che i due hanno vinto, le polemiche si ...

Ermal Meta twitta il video di un hater che orina sul suo manifesto : “Ti prego dimmi il tuo nome” : La prende con ironia Ermal Meta. Fresco di vittoria al Festival di Sanremo per il brano “Non mi avete fatto niente” cantato con Fabrizio Moro, rilancia sul suo profilo Twitter il video di un hater che si fa riprendere mentre orina su un suo manifesto di cartone. “Ti prego dimmi il tuo nome così ti saluto dal palco dell’Eurofestival o da quello del Forum di Assago del 28 Aprile – ha scritto a commento – Hai un 30% di ...

Ermal Meta E FABRIZIO MORO/ Sanremo 2018 - dettaglio voti : la dedica alla casa discografica di Nizza Monferrato : ERMAL META e FABRIZIO MORO, Sanremo 2018: “Le polemiche scemeranno, ora comincia un'altra sfida: vendere”. Le ultime notizie sul duo che ha vinto al Festival con “Non mi avete fatto niente”(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 18:01:00 GMT)

Ermal Meta E FABRIZIO MORO/ Sanremo 2018 - dettaglio voti : hanno trionfato grazie al televoto : ERMAL META e FABRIZIO MORO, Sanremo 2018: “Le polemiche scemeranno, ora comincia un'altra sfida: vendere”. Le ultime notizie sul duo che ha vinto al Festival con “Non mi avete fatto niente”(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:20:00 GMT)