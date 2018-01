THE POST di Steven Spielberg 2017

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Cortina. WeiraTHEr supera Sofia Goggia al secondo posto dietro Shiffrin : Lara Gut è tornata alla vittoria in Coppa del Mondo trionfando nel superG di Cortina. La svizzera ha preceduto al traguardo Johanna Schnarf, che ha trovato un podio preziosissimo, davanti all’austriaca Nicole Schmidhofer. Una gara che non sposta gli equilibri in testa alla Classifica generale, con Mikaela Shiffrin saldamente al comando, ma con Tina Weirather che ha rubato il secondo posto a Sofia Goggia, anche oggi uscita di pista. In ...

Steven Spielberg - con THE POST difende la libertà di stampa : Riusciranno a svelare al mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam durata per decenni. La lotta contro le istituzioni per garantire la libertà di ...

VIDEO DoroTHEa Wierer da urlo ad Anterselva! Memorabile secondo posto ad Anterselva - la gara dell’azzurra : Dorothea Wierer ha conquistato un bellissimo secondo posto nell’inseguimento di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. gara di altissimo livello per l’azzurra che si è resa protagonista di una grandiosa rimonta mandando in visibilio il suo pubblico. Di seguito il VIDEO con gli highlights della sua gara. Qui la sintesi della gara di Dorothea: https://t.co/16406KrGH7 — Eurosport IT ...

Paul Bettany in THE Crown 3 al posto di Matt Smith? L’attore in trattative per un ruolo nella serie Netflix : Un altro volto noto del grande schermo si appresta ad entrare nel cast di una delle serie Netflix più acclamate: ci sarà Paul Bettany in The Crown 3? Stando ad alcune voci, l'attore di Avengers sarebbe in trattative per un ruolo nella terza stagione del period drama, ma al momento non ci sono né conferme e né smentite. Se l'accordo andasse a buon film, Paul Bettany in The Crown 3 dovrebbe prendere il posto di Matt Smith nei panni della ...

THE POST ci insegna che la libertà di stampa è anche donna : “La stampa deve essere al servizio dei governati, non dei governanti”. Stavolta Steven Spielberg ci pone di fronte a sentenze nette. Ma scaglia frecciate che puntano dritte, in primis, al petto degli addetti all’informazione. Differenziando ad arte i livelli di comunicazione con il suo pubblico globale, non risparmia freddure al fulmicotone sul mestiere del giornalista che donano al suo The Post, al cinema dall’1 febbraio, un ritmo ...

Coraggio - donne e libertà di stampa alla conferenza di THE Post : «La stampa americana ha accolto bene il film, l’unica cosa è che il New York Times ha detto che avrebbe preferito il titolo “The New York Times”»: Tom Hanks si presenta con una battuta alla conferenza stampa successiva alla proiezione stampa di The Post, cui erano presenti anche Meryl Streep e, soprattutto, il regista, Steven Spielberg, che ha subito introdotto la tematica della libertà di stampa, legandola all’attualità: «Si tratta di ...

MINISTERO CONTRO LA SOLITUDINE IN UK/ THEresa May contro le vittime della vita moderna : è la risposta giusta? : Il capo del governo inglese riprendendo l'idea della deputata Jo Cox uccisa da un terrorista ha istituito il MINISTERO per la SOLITUDINE, per combattere la situaizone di milioni di inglesi(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:15:00 GMT)

THE POST di Steven Spielberg è il simbolo di un cinema di cui si avrà sempre bisogno : Nel corso della sua carriera Steven Spielberg è sempre stato attratto dai momenti che segnano profonde trasformazioni storiche, dall’Impero del sole e Shindler’s List, passando per Munich e Lincoln fino ad arrivare al Ponte delle spie. Con The Post, concentra la per la prima volta la sua macchina da presa sull’America degli anni 70, gli stessi anni che lo affermarono come uno dei cineasti più talentuosi e blasonati di sempre. E’ il 1971, ...

Libano censura THE POST di Spielberg : (ANSAmed) - BEIRUT, 16 GEN - Le autorità libanesi hanno deciso di censurare il nuovo di film di Steven Spielberg 'The Post' il cui tema è proprio quello della libertà di stampa. Ne danno notizia i ...

THE POST di Spielberg : “Una riflessione su quanta strada non abbiamo fatto” : ROMA – The Post arriva al cinema il 1° febbraio distribuito dalla 01 Distribution. La pellicola porta la firma di uno dei più grandi registi di fama mondiale, Steven Spielberg. Il regista statunitense con The Post si riconferma il grande maestro della cinematografia, con il supporto di due Premi Oscar del calibro di Meryl Streep e Tom […] L'articolo The Post di Spielberg: “Una riflessione su quanta strada non abbiamo fatto” sembra essere ...

Coraggio - donne e libertà di stampa alla conferenza di THE Post : «La stampa americana ha accolto bene il film, l’unica cosa è che il New York Times ha detto che avrebbe preferito il titolo “The New York Times”»: Tom Hanks si presenta con una battuta alla conferenza stampa successiva alla proiezione stampa di The Post, cui erano presenti anche Meryl Streep e, soprattutto, il regista, Steven Spielberg, che ha subito introdotto la tematica della libertà di stampa, legandola all’attualità: «Si tratta di ...

THE POST - lo schiaffo (involontario) di Spielberg a Trump : Valenza politica e sociale del film Per capire perché questo film ha un significato che va ben oltre la storia che racconta, bisogna fare un salto indietro di un paio di anni. E a spiegarlo è stata ...

Meryl Streep + Tom Hanks + Steven Spielberg = THE POST - : Durante la Seconda guerra mondiale le donne hanno portato avanti l'economia americana e hanno garantito la sopravvivenza della democrazia occidentale. Poi però, quando gli uomini sono tornati dalla ...

THE POST - Meryl Streep : «Quella insicurezza delle donne» : «Le donne sono sempre state lì, nella storia. Anche se non erano mai prese veramente in considerazione, anche se non prendevano decisioni importanti, loro c’erano. Ed è divertente tornare a quei tempi. Vedere che cosa facevano, dov’erano, di che cosa parlavano. Ed è esattamente ciò che fa questo film». Il film di cui in un hotel di Milano ci parla con l’inconfondibile (e incantevole) voce soffusa Meryl Streep è The Post di Steven Spielberg, ...