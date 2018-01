DOLORES O' RIORDAN Il disturbo bipolare il male oscuro della cantante?

DON BURTON/ L'ex il marito di DOLORES O'Riordan : fermo da Natale - quando tornerà a parlare sui social? : Don BURTON, il marito di Dolores O'Riordan e padre dei suoi tre figli, chiuso nel silenzio dopo la morte della cantante: il divorzio ha devastato una donna già fragile.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 22:23:00 GMT)

DOLORES O'RIORDAN/ Nel 2014 l'intervista profetica : "Non vivrò così a lungo - se vedrò i 50 anni sarò felice" : DOLORES O'RIORDAN, giallo sulle cause della morte della cantante dei The Cranberries: addetti dell'hotel nel quale soggiornava rivelano alcuni particolari.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:50:00 GMT)

DOLORES O'Riordan/ Come è morta? "Il corpo trovato in bagno" - un amico : “Era una bambina dal cuore grande” : Dolores O'Riordan, giallo sulle cause della morte della cantante dei The Cranberries: addetti dell'hotel nel quale soggiornava rivelano alcuni particolari.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:34:00 GMT)

'La vita è prendersi per mano - non è una competizione' : Elisa ricorda loro telefonata con DOLORES O' Riordan : Noi donne e il nostro dna, il nostro modo di essere così 'esposte', così empatiche da sentire, a volte, tutti i mali del mondo". La cantante italiana ha ricordato che nel suo paese da adolescente la ...

"La vita è prendersi per mano - non è una competizione" : Elisa ricorda loro telefonata con DOLORES O' Riordan : "Camminiamo e ci prendiamo per mano. La vita è prendersi per mano, non è una competizione": sono queste le parole che Dolores O' Riordan rivolse ad Elisa durante quella loro prima telefonata. La cantante italiana ha ricordato la voce dei Cranberries in un lungo post su Facebook, partendo proprio da quella chiacchierata, che sembrava quasi un sogno, tanto sconvolgeva per la sua normalità.Una conversazione, poi un incontro e ...

DOLORES O'Riordan - l'ultimo Capodanno nella foto con il fidanzato : ecco come l'hanno festeggiato : L'ultima foto di Dolores O'Riordan insieme al fidanzato Olé Koretsky risale a Capodanno. La cantante dei Cranberries morta lunedì scorso all'età di 46 anni ha passato i primi giorni del 2018 con il ...

DOLORES O' Riordan - ora l'autopsia. Gli amici : "Era depressa" : Sulle ragioni che hanno sprofondato il mondo del rock nell'ennesimo lutto regna uno stretto riserbo, ma le voci si rincorrono sui media. Malattia, depressione, bipolarismo, retaggi mai superati di un'...

DOLORES O’Riordan - la sua morte "non è sospetta" : La morte della cantante irlandese Dolores O’Riordan “non è sospetta”: lo ha affermato Scotland Yard, che in un primo momento aveva definito “inspiegabile” la causa di morte....

La morte di DOLORES O'Riordan - la depressione e l'ultimo tweet : i tormenti della cantante : Per adesso è il mondo intero a cercare nella sua anima le cause della morte. Gli amici hanno dichiarato a siti e tabloid britannici che nelle ultime settimane la cantante era "terribilmente depressa" ...

10 canzoni per ricordare DOLORES O’Riordan dei Cranberries : Dolores O’Riordan ospite con i Cranberries al Festival di Sanremo del 2012(foto: Getty) È morta ieri nella sua stanza d’hotel a Londra Dolores O’Riordan, la cantante della band alt rock irlandese The Cranberries. A soli 46 anni, la musicista è scomparsa in modo improvviso e le cause della morte sono ancora sotto indagine: “La cantante si trovava a Londra per una breve sessione di registrazione. Nessun altro dettaglio è ...

Don Burton / Chi è l'ex il marito di DOLORES O'Riordan : la vicinanza alla cantante dopo il divorzio : Don Burton, chi l'ex il marito di Dolores O'Riordan padre dei loro 3 figli, il cui nome completo è Donald Burton? Distrutto dal dolore per la grave perdita.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 21:17:00 GMT)

Il fantasma della depressione via dalla morte di DOLORES O’Riordan dei Cranberries : “Era felice e scherzava” : Il mondo intero si interroga in queste ore sulle cause della morte di Dolores O'Riordan dei Cranberries che ha sconvolto la musica internazionale. A soli 46 anni, l'artista ha lasciato questa vita ma la polizia continua a ritenere il decesso come "non sospetto". Quali siano le cause della morte di morte di Dolores O'Riordan dei Cranberries non è al momento notizia nota ma è da escludere la prima ipotesi legata alla depressione. L'artista era ...