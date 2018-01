Sciopero aerei | possibili cancellazioni per venerdì 19 gennaio 2018

Lo Sciopero degli aerei di venerdì 19 gennaio : gli orari e i voli garantiti : Durerà 24 ore, ma ci saranno alcune fasce orarie di garanzia The post Lo sciopero degli aerei di venerdì 19 gennaio: gli orari e i voli garantiti appeared first on Il Post.

Sciopero aerei RYNAIR 20 DICEMBRE 2017/ Ritirato lo stop : domani tutti i voli regolari (ultime notizie) : SCIOPERO AEREI Ryanair 20 DICEMBRE 2017: revocato domani lo stop, i voli saranno tutti regolari dopo che l'azienda low cost ha riconosciuto i sindacati. Ultime notizie e info

Sciopero controllori aerei - disagi anche a Napoli : cancellati 11 voli in partenza : voli cancellati e rischedulati all'aeroporto Capodichino di Napoli per lo Sciopero dei controllori del traffico aereo. Come già era stato preannunciato ieri, sono stati cancellati 5 voli in partenza e ...

Sciopero aerei - disagi oggi per chi vola (LaPresse) : E' un venerdì difficile per chi viaggia in aereo. Dall'Enav a Ryanair fino a Vueling sono molti gli scioperi in programma oggi: i dipendenti della low cost irlandese incroceranno le braccia dalle 13 ...

Ryanair fa dietrofront : 'Riconosceremo i sindacati dei piloti'. Oggi aerei a terra per lo Sciopero del personale : 'Ryanair - si legge in una nota - cambierà la sua politica di lunga data di non riconoscere i sindacati al fine di evitare qualsiasi minaccia di interruzione del servizio ai suoi clienti e ai suoi ...

Le cose da sapere sullo Sciopero degli aerei di oggi - venerdì 15 dicembre : Riguarda le compagnie aeree Alitalia, Ryanair e Vueling: gli orari dello sciopero, i voli garantiti e le altre informazioni utili

Trasporti aerei - venerdì Sciopero dei dipendenti di Ryanair - Alitalia - Vueling ed Enav. Già diversi voli cancellati : Scioperano i dipendenti di Ryanair, Alitalia, Vueling ed Enav. E si preannuncia un venerdì di disagi per chi viaggia in aereo. A conti fatti, i problemi nel comparto aereo investiranno, a scaglioni, tutta la giornata. Dalle 13 alle 17 sciopereranno i lavoratori di Ryanair e controllori di volo, mentre il personale di Vueling si fermerà dalle 10 alle 14. In Alitalia hanno proclamato lo sciopero soltanto i lavoratori rappresentati dalla sigla Cub, ...

Sciopero degli aerei venerdì 15 dicembre - Alitalia cancella 77 voli - : A causa di agitazioni dei lavoratori della compagnia italiana, di Ryanair, di Vueling e dei controllori di Enav, sono previsti disagi. Enac ha comunque reso noto che ci saranno alcune tratte garantite