Sampdoria e Genoa - prove di pace tra i tifosi | in campo i 'vecchi' per mediare

Il bollettino di guerra dopo gli scontri e gli assalti (3 in 24 ore) per ora è fermo a feriti lievi, a pochi arresti, a indagini che in queste ore hanno preso piede ma una possibile traccia su quanto sta accadendo c'è già.Continua a leggere

guerriglia urbana a Genova per gli Scontri tra tifosi di Sampdoria e Genoa . Tre attacchi in 24 ore. Prima gli Scontri in piazza Alimonda, poi l’attacco al club Sampdoria no in piazzale Adriatico e infine l’irruzione nel Bar di Nervi con il ferimento ...

La polizia di Genova ha arrestato sei ultras della Sampdoria in seguito all’aggressione in un bar di Nervi e agli incidenti con le forze dell’ordine. Dei sei tifosi arrestati , che hanno dai 30 ai 41 anni, quattro sono ritenuti responsabili ...

Come nei derby che furono: la tregua dei vecchi capi-curva per calmare la acque a Genova… - Come nei derby che furono: la tregua dei vecchi capi-curva per calmare la acque a Genova… - La Digos continua a indagare, in un clima particolare: non sarà semplice placare le tensioni tra tifosi di genoa e sampdoria. I capi-curva delle due genovesi degli anni che furono potrebbero cercare ...

Sampdoria senza tifosi domani a Catanzaro: trasferta vietata - sampdoria senza tifosi domani a Catanzaro: trasferta vietata - GENOVA - Il provvedimento era nell'aria da giorni, ora arriva l'ufficialità. Trasferta vietata per i tifosi della sampdoria domani a Catanzaro (ore 20,30) nell'ultimo match della stagione regolare in ...

Sampdoria, niente viaggio a Catanzaro per i tifosi. Trasferta proibita. Ecco perché - sampdoria, niente viaggio a Catanzaro per i tifosi. Trasferta proibita. Ecco perché - Trasferta vietata a Catanzaro per i tifosi della sampdoria in occasione dell'ultima gara di campionato in programma domani, venerdì 10 maggio, allo stadio Ceravolo, nonostante fra le due tifoserie ...