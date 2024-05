La FeralpiSalò saluta la B e pensa già alla prossima stagione | Zaffaroni rimarrà in panchina?

(Di giovedì 9 maggio 2024) Brescia, 9 maggio 2024 – Ultima partita dellaper lache si appresta a vivere un congedo particolare, visto che domani sera ospiterà al “Garilli” di Piacenza una Ternana che deve assolutamente vincere con il biglietto per l’immediato ritorno in C già in tasca. Purtroppo il verdetto che ha condannatoretrocessione la matricola gardesana è maturato con una giornata di anticipo ed ora la formazione verdeblù non può fare altro che concludere nel miglior modo possibile questa sua prima e storica avventura nel torneo cadetto. Un’esperienza particolare sotto molteplici punti di vista, dato che lasi è dovuta sobbarcare un intero campionato in trasferta (giocando a Piacenza a quasi 120 km da Salò e dall’amato “Turina”) e che ha dovuto pagare un tributo pesante all’esperienza necessaria ...

