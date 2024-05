Il Tribunale di Tivoli condanna un professore di religione per abusi sessuali : aveva violentato due adolescenti tra il 2016 e il 2018. Aula di giustizia al Tribunale di Tivoli (credits Tribunale di Tivoli – pagina ufficiale) – ...

Brescia , 9 maggio 2024 – Un anno di reclusione per lesioni aggrvate e il pagamento di un risarcimento da novemila euro. È questa la condanna decisa dal Tribunale di Brescia nei confronti di Alberto Poli, il professore di scuola superiore che nel ...

Professore colpisce con una mazza da baseball due 14enni: condannato a un anno di reclusione - professore colpisce con una mazza da baseball due 14enni: condannato a un anno di reclusione - Alberto Poli, il professore 59enne che nel 2021 pestò due ragazzini che gli avevano fatto uno scherzo, è stato condannato per lesioni aggravate dalla ...

Costretta a sposarsi, per pm trattata da principessa da genitori - Costretta a sposarsi, per pm trattata da principessa da genitori - (ANSA) - MONZA, 09 MAG - "La scelta della famiglia di organizzare il suo matrimonio non è mai stata caratterizzata ...

Brescia, studenti aggrediti a colpi di mazza da baseball: ex professore condannato a un anno - Brescia, studenti aggrediti a colpi di mazza da baseball: ex professore condannato a un anno - L’episodio risale al febbraio 2021, l’accusa è di lesioni aggravate. L’uomo pagherà anche un risarcimento di 9mila euro ...