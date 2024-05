Daniele Petrucci - morto per malore improvviso alla guida l' ad di Opera Laboratori | aveva 49 anni

(Di giovedì 9 maggio 2024), amministratore delegato di, èper un. 49, si è schiantato in auto a Castelfiorentino contro un albero. L'imprenditore, residente a Firenze, lascia la moglie e una figlia.pergui

