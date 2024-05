Calcio | Lega Serie A Inzaghi premiato come miglior tecnico di aprile

(Di giovedì 9 maggio 2024) Per il mister nerazzurro è il terzo riconoscimento dopo quelli di ottobre e gennaio ROMA - Il premio Philadelphia Coach Of The Month diè stato assegnato all'allenatore dell'Inter Simone. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Lazio, in programma allo stadio "Giuseppe

