Maldini | Io simbolo del Milan? Non sento la responsabilità perché …

(Di giovedì 9 maggio 2024) Paolo, ex capitano ed ex dirigente del, si è raccontato in un'intervista a 'Radio TV Serie A con RDS'. Un interessante passaggio

Maldini e il Milan, amore viscerale: “Estrema passione per questi colori, ma a San Siro non vado” - maldini e il Milan, amore viscerale: “Estrema passione per questi colori, ma a San Siro non vado” - – “Vivo bene il presente. Per me il Milan è estrema passione: sarà sempre così, al di là delle ere che ho passato in questa società”. Paolo maldini torna a parlare e tocca innanzitutto le corde del cu ...

Pagina 3 | Maldini e la Juventus: "La mia Nazionale". Poi la stoccata al Milan - Pagina 3 | maldini e la Juventus: "La mia Nazionale". Poi la stoccata al Milan - L'ex responsabile dell'area tecnica dei rossoneri è stato protagonista di un'intervista a tutto campo su Radio TV Serie A: cosa ha detto ...

Maldini e la Juventus: "La mia Nazionale". Poi la stoccata al Milan - maldini e la Juventus: "La mia Nazionale". Poi la stoccata al Milan - L'ex responsabile dell'area tecnica dei rossoneri è stato protagonista di un'intervista a tutto campo su Radio TV Serie A: cosa ha detto ...