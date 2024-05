Scatta la caccia ai cervi nel cimitero | Mangiano i fiori e le corone delle tombe Animalisti sul piede di guerra | è corsa contro il tempo x salvare gli animali

(Di giovedì 9 maggio 2024) A Fulda, una città tedesca, una situazione inusuale ha portato a una soluzione drastica che ha sollevato un notevole dibattito pubblico. Nel grandecentrale della cittadina, un gruppo di setteè stato ritenuto responsabile per i danni sistematici a piante edisulle, un problema che si protrae dal 2021. “Quanto era iniziato con un consumo sporadico di alcune piante, alcuni mazzi di, ora è diventato un consistente problema ripetitivo.tutti ie le piante“, ha spiegato Monika Kowoll-Ferger, portavoce del Comune di Fulda. Dopo vari tentativi falliti di anestetizzare e trasferire gli, incluso un maldestro esperimento di cattura che ha visto i tiratori mancare la mira, ...

Astrazeneca ritira il vaccino anti Covid in tutto il mondo, chi lo ha fatto rischia - Astrazeneca ritira il vaccino anti Covid in tutto il mondo, chi lo ha fatto rischia - AstraZeneca ritira il suo vaccino anti-Covid da tutto il mondo. «Finalmente esce fuori la verità. Ci hanno inoculato antidoti sperimentali e pericolosi», si affretta a gridare la galassia no-vax da ...

Ue, accordo sui profitti dei beni russi: il 90% dei fondi verrà utilizzato per gli aiuti militari a Kiev - Ue, accordo sui profitti dei beni russi: il 90% dei fondi verrà utilizzato per gli aiuti militari a Kiev - I Rappresentanti Permanenti dei 27, a quanto si apprende, hanno raggiunto un "accordo di principio" sull'uso degli extraprofitti dei beni russi congelati per gli aiuti militari all'Ucraina, al quale ...

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Medioriente: Israele e Hamas trattano tregua e rilascio ostaggi - Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Medioriente: Israele e Hamas trattano tregua e rilascio ostaggi - Ultime notizie, ultim'ora oggi guerra in Medioriente: Israele e Hamas trattano la tregua e il rilascio degli ostaggi. Ecco tutti i dettagli emersi ...