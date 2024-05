LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | gruppo ancora compatt - andatura folle

Leggi tutta la notizia su oasport

13.44 Alaphilippe aveva provatoa inserirsi nella fuga con Van Poppel e Gaviria, ma non c'è niente da fare. 13.40 Scatti costanti,(media ben oltre i 50 km/h), manessuna fuga va in porto. 13.37 Siamo a 150 km dal traguardo. 13.34 Insieme all'UAE arriva anche l'Alpecin-Deceuninck a fare il passo. 13.31 L'UAE Team Emirates tiene tutto in pugno e rientra subito sul terzetto. 13.29 Ora hanno preso qualche metro Andrea Piccolo, Mirco Maestri e Valentin Paret-Peintre. 13.25 Già coperti più di 20 km. Nessuno prendeil sopravvento. 13.22 Ritmo davvero alto,che è stata presa di petto. 13.19 Nelle prime ...