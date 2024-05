Venezia 2024 | a Peter Weir il Leone d' Oro alla carriera

È stato attribuito a Peter Weir , regista e sceneggiatore australiano (L'attimo fuggente, The Truman Show, Master & Commander), il Leone d'Oro alla carriera della 81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia . La decisione è stata ...

Un australiano a Parigi. Metti fisicamente Peter Weir – il regista de L’attimo fuggente e The Truman show – una settimana intera ospite della Cinématèque Française per presentare otto suoi film, e registri code di spettatori per mezzo Quai de ...