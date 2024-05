Alla Statale cancellato il convegno su Israele | Decisione grave che incoraggia estremisti Propal

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Apprendo con delusione che il rettore Franzini è passato dal rinvio delsusua totale cancellazione. Non so se lo faccia per timore delle proteste dei militanti, o altro. Ritengo comunque la”. Lo spiega in una nota il direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, Davide Romano, parlando delche si sarebbe dovuto tenere, già rimandato una volta, nell'ateneo milanese. Lasecondo Romano “èper due motivi: il primo è di principio, la Costituzione difende il diritto di 'manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola” - prosegue – “E chedi Milano la Costituzione venga sospesa è uno smacco per la nostra ...