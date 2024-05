Canoa velocità - poker di finali per le imbarcazioni azzurre al Preolimpico di Szeged!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si apre a, in Ungheria, la seconda ed ultima giornata di gare su base europea di qualificazione olimpica della: ottime notizie in casa Italia, con le quattromonopostoche approdano alledel pomeriggio, dove saranno a disposizione in ciascuna specialità due quote, dunque occorrerà arrivare primi o secondi per andare ai Giochi. Nel C1 200 femminile bastano le batterie ad Olympia Della Giustina per approdare in Finale A: l’azzurra è seconda nella seconda ed ultima serie in 46?83, passando direttamente all’ultimo atto col terzo crono assoluto alle spalle delle atlete individuali neutrali Olesia Romasenko, prima in 46?31, e Yuliya Trushkina, vittoriosa nell’altra batteria in 46?51. Nel C1 1000 maschile va direttamente in finale anche ...