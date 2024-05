Inzaghi - un premio tira l’altro | per il tecnico dell’Inter nuovo trofeo!

(Di giovedì 9 maggio 2024) Simonecontinua ad accumulare trofei. E dopo quello Bulgarelli e quello Panini, ilne riceverà un altro dalla Serie A. COACH DEL MESE ? IlPhiladelphia Coach Of The Month di aprile è stato assegnato all’allenatoreSimone. La consegna delavverrà nel pre-partita di Inter-Lazio, in programma allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Ilè stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criterisportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per Simone, fresco campione d’Italia, è un ...

Verso frosinone. Il tecnico sceglie ancora il turnover - Verso frosinone. Il tecnico sceglie ancora il turnover - Simone inzaghi premiato come miglior allenatore della stagione 2023/24, battendo Thiago Motta. Sarà premiato a Rimini durante l'evento Panini. Inter affronta Frosinone con formazione rivoluzionata dop ...