Droga | Tajani - ‘impegno Italia con G7 e Us - al centro anche dialogo con paesi asiatici’

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “In perfetta sintonia con i nostri alleati internazionali, stiamo lavorando per contrastare l’uso delle droghe sintetiche: questa minaccia è stata aldei lavori del G7 a Capri. Abbiamo stabilito una collaborazione operativa contro la produzione e la diffusione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi sul piano anti-Fentanyl e per il contrasto di altre droghe sintetiche. Il lavoro, portato avanti “in stretta collaborazione con Mantovano e l’Interno”, passa da uncon gli States, dove il fenomeno Fentanyl è molto diffuso: “stiamo lavorandocon gli Usa, ci sono state più di una riunione con Blinken che ringrazia l’per il suo impegno”, ha ricordato il ...

