WEC - Ferrari e Lamborghini all’attacco nella FP1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024)controllano la scenaprima sessione di prove libere della 6h di Spa-Francorchamps valida per il FIA World Endurance Championship 2024. Antonio Fuoco #50 ed Antonio Giovinazzi #51 si spartiscono il primato dopo i primi novanta minuti d’azione. La Rossa ha fatto la differenza abbattendo la#63 di Daniil Kvyat, i marchi italiani svettano davanti ad Alpine #36, AF Corse#83, Proton Competition Porsche #99 e Porsche Penske Motorsport #6. Niente ToyotaTop10, i giapponesi inseguono alla conclusione di un turno che ha avuto solo una piccola neutralizzazione per un FCY. Corvette si distingue in LMGT3 con TF Sport #82, Daniel Juncadella ha abbattuto il riferimento di Davide Rigon (VISTA AF Corse#54) e Daniel ...