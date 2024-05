Incidenti | furgone sbanda e investe camioncino nel milanese - 1 morto e 1 ferito2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Il conducente delsul colpo, aveva 30 anni. I sanitari del 118, intervenuti con un elisoccorso, un’automedica e due ambulanze, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.L’uomo che era con lui a bordo del mezzo, invece, ha riportato un trauma cranico e all’addome ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda.Il camionista travolto dalha riportato un trauma al bacino e ad una gamba ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese, mentre l’uomo alla guida dell’auto coinvolta nello scontro è rimasto illeso; valutato sul posto, non è stato ospedalizzato. L'articolo CalcioWeb.