LIVE Nardi-Altmaier - ATP Roma 2024 in DIRETTA | sfida in serata sul Grand Stand

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:41 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta di. Terminato da pochi istanti il match inaugurale sullaArena, con il tedesco Koepfer che ha estromesso dal torneo l’azzurro Vavassori. Mancano dunque ancora altri 4 incontri prima dell’ingresso in campo del giovane marchigiano. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 diche vedrà opposto Lucaal tedesco Daniel. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno il danese Holger Rune, testa di serie numero 10 del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.30 Il match di Fognini sarà il 5° dalle 11.00 di oggi (giovedì 9 maggio). 22:10 Giunge la notizia che il match non si giocherà nella giornata di oggi . Tutto rimandato a domani, amici di OA Sport! 21:50 ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Bergs , incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il campione spagnolo è pronto a tornare a Roma e a fare il suo esordio in quest’edizione 2024 del torneo. Buone ...

Serie B, ultima giornata: i possibili verdetti, Como a un passo dalla A, la classifica avulsa - Serie B, ultima giornata: i possibili verdetti, Como a un passo dalla A, la classifica avulsa - con la possibilità di vedere tutte le gare in contemporanea con “diretta Goal Serie B”, e live in streaming in co-esclusiva su Now e DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, ...

Corea del Sud, accoltellamento tra Youtuber in diretta streaming. L’aggressore scappa e posta il delitto durante la fuga, arrestato - Corea del Sud, accoltellamento tra Youtuber in diretta streaming. L’aggressore scappa e posta il delitto durante la fuga, arrestato - Un uomo di circa 50 anni è stato accoltellato a morte mentre trasmetteva in live streaming su YouTube davanti a un tribunale ... di Busan mentre la vittima stava trasmettendo in diretta.L 'aggressore, ...

Nadal diretta Internazionali di Roma: segui il tennis LIVE - Nadal diretta Internazionali di Roma: segui il tennis live - Il campione spagnolo scende in campo sul Centrale del Foro Italico contro il belga Bergs: la cronaca del match e tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...