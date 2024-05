I ricavi di Brembo nel trimestre volano oltre 1 miliardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024)chiude il primodell'anno conun(1.004,6 milioni), in crescita del 4,4% (+5,3% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto si attesta a 75,2 milioni, in lieve flessione del 2,2% rispetto ai 76,8 milioni del primodel 2023. Per la prima volta "superiamo la soglia deldi euro diin un singolo. Entriamo nel 2024 con risultati in crescita", afferma il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi. Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 176,8 milioni (+5,1%). Il margine operativo netto (Ebit) sale a 112,8 milioni, in crescita dell'8,5% rispetto ai 104 milioni del primo2023. Gli investimenti netti si ...