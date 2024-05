Viola come il Mare 2 - anticipazioni 16 maggio | ecco chi è il vero padre di Francesco

Alla seconda settimana di programmazione, la seconda stagione di " Viola come il mare " cambia già giorno di programmazione e, dal precedentemente annunciato venerdì, va in onda oggi, giovedì 9 maggio 2024, dalle 21.25, sempre su Canale 5, . ...

Dopo il successo dell’esordio, stasera in tv su Canale 5 torna con la seconda puntata, in onda alle 21.20, Viola come il mare 2. La serie tv che ha conquistato il pubblico della prima serata. E dello streaming. ...

AQUILANI, Nessuno mi ha chiesto i Playoff. Futuro... - AQUILANI, Nessuno mi ha chiesto i Playoff. Futuro... - Il principale papabile sostituto di Italiano alla Fiorentina, qualora il tecnico ex Spezia decidesse di non continuare la propria avventura sulla panchina viola, chiuderà la propria ... abbiamo ...

Porta Elisa si illumina di viola per la giornata mondiale della fibromialgia - Porta Elisa si illumina di viola per la giornata mondiale della fibromialgia - Il prossimo fine settimana Porta Elisa sarà illuminata di colore viola, in occasione della Giornata mondiale ... e molti altri sintomi, come la cefalea o la sindrome del colon irritabile. Il ...

Fiorentina, quanto costano i biglietti per la finale di Atene Tutte le info - Fiorentina, quanto costano i biglietti per la finale di Atene Tutte le info - A un anno di distanza a Firenze torna a salire la febbre per la Conference League. La Fiorentina ieri sera, grazie al pareggio per 1-1 strappato in Belgio contro il Brugge, ha staccato il pass per Ate ...