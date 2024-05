(Di giovedì 9 maggio 2024) Benvenuti a Spa-Francorchamps, ci troviamo in Belgio tra le pittoresche colline delle Ardenne, su un tracciato che incanta gli appassionati per le epiche sfide di piloti e Case che qui vanno in scena dagli anni '20

Wec, tutto pronto per il terzo round a Spa - Wec, tutto pronto per il terzo round a Spa - Inizia oggi, 9 maggio, e si concluderà sabato 19 il terzo round del campionato FIA-WEC. Benvenuti a Spa-Francorchamps, ci troviamo in Belgio tra le pittoresche colline delle Ardenne, su un tracciato ...

Non rinnova e va via in estate: il sostituto di Maignan è già pronto | Saluta una Big italiana e approda al Milan - Non rinnova e va via in estate: il sostituto di Maignan è già pronto | Saluta una Big italiana e approda al Milan - Pessima notizia per i tifosi rossoneri: Maignan non rinnova e va via, è già pronto il suo sostituto per la prossima stagione ...

Carcere di Pavia, Fp Cgil: “Un vulcano pronto ad esplodere” - Carcere di Pavia, Fp Cgil: “Un vulcano pronto ad esplodere” - L’agente è stato portato al pronto soccorso, dove gli hanno somministrato antibiotico ... come un vulcano che dà continui segnali e poi arriva all’eruzione che incenerisce tutto. La metafora, ...