WTA Roma - Lucrezia Stefanini cede in due set a Linda Noskova in due set

“Roma è il torneo di casa e le emozioni ti travolgono. Il campo, i tifosi e l’atmosfera sono qualcosa di incredibile. Contro Paganetti giocavo da favorita e non è stato facile, anche per questo all’inizio sono partita male ma poi ho trovato la ...

Prima vittoria sul circuito WTA a livello da 250 in avanti per Anca Todoni. La rumena s’impone su una versione di Lucrezia Stefanini che spreca, e spreca tanto per cedere 4-6 6-2 6-4 contro la diciannovenne di Timisoara. Per lei ora la colombiana ...