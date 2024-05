(Di giovedì 9 maggio 2024) "Quella di oggi è una data che ha segnato profondamente lae la coscienza della nostra Nazione. Era il 9 maggio 1978 quando il corpo di Aldo, barbaramente assassinato dalle Brigate Rosse, veniva rinvenuto nel bagagliaio di un’automobile in via Caetani a Roma. Lo stesso giorno cadeva, per mano mafiosa, Peppino. Ed era il 9 maggio del 2021 il giorno in cui veniva proclamata...

Giornata nazionale in memoria delle vittime del terrorismo - Giornata nazionale in memoria delle vittime del terrorismo - L’Italia ricorda oggi le vittime del terrorismo con la Giornata nazionale in loro memoria. Istituita nel 2007, la Giornata ricorre il 9 maggio, giorno nel quale, nel 1978, le Brigate rosse uccisero ...

Giornata memoria vittime terrorismo, Meloni ricorda Moro, Impastato e Livatino - Giornata memoria vittime terrorismo, Meloni ricorda moro, Impastato e Livatino - "Quella di oggi è una data che ha segnato profondamente la memoria e la coscienza della nostra Nazione. Era il 9 maggio 1978 quando il corpo di Aldo moro, ...

Giornata in memoria delle vittime di terrorismo. Antonio Spazzafumo: “Che il ricordo sia da lezione” - Giornata in memoria delle vittime di terrorismo. Antonio Spazzafumo: “Che il ricordo sia da lezione” - SAN BENEDETTO – Nota stampa del Sindaco Antonio Spazzafumo in merito alla Giornata in memoria delle vittime del terrorismo che ricorre domani 9 maggio: Il 9 maggio, giorno del ritrovamento del corpo ...