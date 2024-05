Google - l' AI di DeepMind ora prevede anche la struttura del dna

Google DeepMind sviluppa un “fact-checker” per chatbot AI: la soluzione alle allucinazioni? Una delle critiche più comuni nei confronti dei chatbot alimentati dall’AI è il cosiddetto fenomeno delle allucinazioni, quando l’IA risponde in modo ...

Si può far fare a un robot qualsiasi cosa ? Nori non ha dubbi: "Sì. È vicina la possibilità di avere robot che facciano tutto quello che l'uomo fa"

L’intelligenza artificiale, AlphaFold 3 e il senso della vita. L’intervista su Ted a Demis Hassabis - L’intelligenza artificiale, AlphaFold 3 e il senso della vita. L’intervista su Ted a Demis Hassabis - google deepmind e Isomorphic Labs hanno annunciato oggi AlphaFold 3 Come viene spiegato in articolo pubblicato su Nature, si tratta di un modello AI che predice la struttura e le interazioni delle mo ...

AlphaFold 3 può capire l'essenza stessa della vita analizzando le basi molecolari e sperimentando l'effetto di nuovi farmaci sul corpo umano - AlphaFold 3 può capire l'essenza stessa della vita analizzando le basi molecolari e sperimentando l'effetto di nuovi farmaci sul corpo umano - google deepmind e Isomorphic Labs hanno presentato AlphaFold 3, un nuovo modello di intelligenza artificiale che potrebbe accelerare notevolmente lo sviluppo di nuovi farmaci e cure mediche. La ...

Med-Gemini: l’IA di Google per la Sanità promette meraviglie - Med-Gemini: l’IA di google per la Sanità promette meraviglie - I modelli linguistici multimodali come Med-Gemini potrebbero aprire nuove frontiere nel campo della salute e della medicina, offrendo strumenti avanzati per potenziare la ricerca biomedica e supportar ...