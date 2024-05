Orietta Berti e Fiorello insieme nel singolo Una vespa per due

(Di giovedì 9 maggio 2024) , che si candida ad essere uno dei tormentoni di quest’estate Dopo la presentazione in anteprima a Viva Rai2!, nella puntata di ieri mercoledì 8 maggio, con lo spoiler didel brano Unain Due,dell’estate di& Rosario, i media sono letteralmente impazziti al punto che l’uscita su tutte le piattaforme, inizialmente prevista per venerdì 17 maggio, è anticipata a domani. Unain Due è ildell’estate die Rosario,un jingle che è diventato canzone e che promette di lasciare il segno in questa estate 2024 ormai alle porte. Un incontro alchemico, per un brano divertente dal ritmo contemporaneo che fa l’occhiolino, tuttavia, ...

