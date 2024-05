Bank of England lascia tassi d' interesse al 5,25%

(Di giovedì 9 maggio 2024) Laofancora una volta invariato il livello deid'britannici al 5,25%, ai massimi storici da 16 anni dopo la sequenza d'interventi al rialzo imposti fino all'anno scorso per fronteggiare l'inflazione. La decisione, in linea con quelle della Fed americana e della Bc europea, è arrivata oggi nel rispetto delle attese. Resta così rinviata la prospettiva d'un possibile taglio - invocato da ambienti politici e business per ridare ossigeno a un'asfittica crescita dell'economia - malgrado l'andamento più recente dell'inflazione: calata al 3,2% secondo l'ultimo dato, ma ancora sopra l'obiettivo del 2%.

