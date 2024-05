Caserta Race Tour - dalla Fondazione Cannavaro Ferrara appuntamento solidale con i grandi dello sport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Marcianise. Nasce un nuovo eventoivo a pochi chilometriReggia di. Un, patrocinato, che vedrà la presenza dinomi del panoramaivo italiano: da Fabioa Francesco Moser, da Ciroad altri big. Si tratta della prima edizione del “”, un maxi-eventoivo in programma sabato e domenica 1-2 giugno 2024, con un obiettivo ambizioso: far conoscere le bellezze del territoriono. Nel calendario una gara podistica di 5 ...

Fabio Cannavaro, il mister dell'Udinese con il cuore azzurro - Fabio cannavaro, il mister dell'Udinese con il cuore azzurro - Fabio cannavaro: in conferenza ha risposto ad una domanda sulle sue emozioni... Campione del mondo nel '96, pallone d'oro, grandissimo difensore centrale ma soprattutto napoletano e da sempre tifoso..

LE INTERVISTE – Udinese, Cannavaro: “Pareggio dal sapore diverso, contro una grandissima dietro solo all’Inter” - LE INTERVISTE – Udinese, cannavaro: “Pareggio dal sapore diverso, contro una grandissima dietro solo all’Inter” - Pari d'oro per l'Udinese in chiave salvezza. Per commentare l'1-1 agguantato nei minuti finali contro il Napoli il tecnico bianconero, Fabio cannavaro, ai microfoni di DAZN: "Al di là dell'aspetto tat ...

Udinese, Cannavaro: "Napoli molto forte. Dobbiamo avere personalità e cercare la vittoria" - Udinese, cannavaro: "Napoli molto forte. Dobbiamo avere personalità e cercare la vittoria" - Fabio cannavaro, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro il Napoli Fabio cannavaro, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro il ...