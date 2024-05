Anticipazioni Amici Serale semifinale | eliminato e chi sono i finalisti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tutto è pronto per ladeldiin programma domenica 12 maggio 2024 in prima serata su Canale 5. Per la penultima puntata, Maria De Filippi ha cambiato giorno per lasciare spazio alla finale di Eurovision Song Contest su Rai1 sabato 11 maggio che vedrà impegnata Angelina Mango con La Noia. Per la finale, invece, si tornerà nella collocazione tradizionale del sabato, 18 maggio 2024, in diretta e con il televoto. Dopo l'eliminazione di Martina Giovannini,rimasti in gara sei allievi: Petit, Holden, Marisol e Dustin della squadra Rudy Zerbi-Alessandra Celentano, Mida e Sarah del team capitanato da Lorella Cuccarini-Emanuel Lo. Smantellata completamente la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro che hanno perso tutti gli allievi nelle precedenti puntate. Prevediamo cambiamenti nel ...

Le Anticipazioni dell' ottava puntata del Serale di Amici , in onda domenica 12 maggio 2024 , rivelano chi esce dal talent ad un passo dalla finale. Gli allievi in gara sono sempre meno e una squadra si è dissolta con l'eliminazione di Martina.

