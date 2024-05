Traffico Roma del 09-05-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità sulla tangenziale Tra Nomentana e Salaria in direzione dello Stadio Olimpico per una manifestazione in programma fino alle ore 14 nei pressi del Ministero dell’Istruzione e del merito chiuso viale Trastevere da via Emilio Morosini a Viale Glorioso in direzione della Stazione Trastevere a San Pietro presso l’Auditorium di via della Conciliazione oggi e domani 11 maggio in programma la quarta edizione degli Stati Generali della natalità possibili chiusure anche in via della traspontina Borgo Sant’Angelo e Piazza Adriana è chiusa per dissesto della sede stradale via Francesco antolisei tra via Vittorio Ragusa via Arrigo cavaglieri prevista nella serata una manifestazione dalle ore 18 alle 20 in piazza dell’esquilino possibili disagi in tutta l’area circostante trasporto ferroviario ...