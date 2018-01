Plastica | dal 2030 sarà tutta riciclabile in Europa

Mare - l'Ong keniana : 'Così salviamo le tartarughe dalla Plastica' : Novita' e futuro: Il mondo della Cooperazione Italiana' e' il titolo della due giorni di incontri che si terra' il 24 e il 25 gennaio a Roma Leggi Tutto " 15 gennaio 2018

La Plastica raccolta dal Tamigi : Cotton fioc, guanti, cannucce e altri rifiuti abbandonati e recuperati prima che finissero in mare insieme ad altre tonnellate, ogni anno The post La plastica raccolta dal Tamigi appeared first on Il Post.

Balle Spaziali - dalla tassa sulla Plastica al bavaglio di Orlando : oggi su Loft Marco Travaglio smonta cinque fake news : La tassa sulle buste di plastica ha favorito o meno un’azienda “amica” di Matteo Renzi? Maria Elena Boschi a Madonna di Campiglio era o no in missione istituzionale? La norma dei cinque stelle contro i voltagabbana, è vero o non è vero che bloccherà il fenomeno del cambio di casacca? Virginia Raggi ha scelto il rito immediato per rinviare alle calende greche il processo o per altri motivi? Infine, la legge sulle intercettazioni ...

Stop ai sacchetti di Plastica leggeri e ultraleggeri - al bando dal 1 gennaio 2018 : ... con impegni e azioni concrete, la strada tracciata in questi anni e la strategia messa a punto, basata sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei comuni, l'economia circolare promossa dalle ...

Brignone scia sott'acqua : "Salviamo il mare dalla Plastica" : 'In ognuno di noi esiste una piccola parte dell'oceano primordiale e proprio per questo siamo chiamati a preservarlo, non è più un problema distante, è un problema fondamentale per la nostra ...

Federica Brignone scia sott'acqua per 'Traiettorie Liquide' : 'Salviamo il mare dalla Plastica' : La plastica è ovunque: spero di riuscire a sensibilizzare le persone, in Italia e nel mondo". Buona la prima! It's nice to be back! Grande @manuelamoelgg la tigre #respect And congrats to @viktoria_...

Una Plastica biodegradabile per pulire il mare dal petrolio : Marco Astorri, imprenditore bolognese, è ideatore di Minerv Biorecovery, una plastica naturale e biodegradabile, presentata lo scorso giugno a Bologna in occasione del G7 Ambiente. Una nuova ...

DIPENDENTE DALLO SMARTPHONE? ARRIVA IL FINTO TELEFONO/ I tic “domati” da palline di Plastica : ARRIVA il FINTO TELEFONO, ecco l'oggetto di design che servirà ad uscire dalla dipendenza dalla tecnologia in modo sano e graduale. E' stato ideato da Klemens Schillinger.(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 17:15:00 GMT)

Tartaruga uccisa dalla Plastica in mare : La carcassa di un giovane esemplare di caretta caretta ritrovata sulla spiaggia di Viareggio: secondo la guardia costiera avrebbe ingerito microplastiche

Lo studio voluto dalla Regione Emilia-Romagna ha confermato che l’angioPlastica non è efficace per il trattamento della sclerosi multipla : La ricerca voluta e pagata dalla Regione Emilia-Romagna è giunta alle stesse conclusioni già formulate da numerose altre ricerche eseguite in Italia e nel Mondo: l’angioplastica delle vene del collo non ha alcuna efficacia nella cura della sclerosi multipla. Dopo la pubblicazione, nel 2009, di uno studio che aveva rilevato una relazione fra le alterazioni delle vene del collo e lo sviluppo della sclerosi multipla, si creò un movimento di ...

Uragani - incendi - sbiancamento di coralli - ondate di calore - isole di Plastica : il 2017 anno orribile per il pianeta - l’album con 7 segnali lanciati dalla Terra [GALLERY] : 1/14 (Credit Michel Gunther) La stagione degli Uragani nell’oceano Atlantico nel ...