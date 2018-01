I trucchi WhatsApp che forse non conoscete

Anche WhatsApp ha i suoi trucchi nascosti Video : WhatsApp si conferma l'applicazione più utilizzata nel 2017 per l'invio di messaggi tra utenti che utilizzano i più svariati smartphones. Jan Koum [Video], creatore ed ideatore della chat è oggi è tra i più ricchi del mondo, arrivato alla popolarita' dopo svariati lavori ed un grazie non siamo interessati da Facebook durante un primissimo colloquio di lavoro. In pochi anni l'applicazione ha sfornato una serie considerevole di novita' quali lo ...

Anche WhatsApp ha i suoi trucchi nascosti : WhatsApp si conferma l'applicazione più utilizzata nel 2017 per l'invio di messaggi tra utenti che utilizzano i più svariati smartphones. Jan Koum, creatore ed ideatore della chat è oggi è tra i più ricchi del mondo, arrivato alla popolarità dopo svariati lavori ed un "grazie non siamo interessati" da Facebook durante un primissimo colloquio di lavoro....Continua a leggere

WhatsApp - scoperti altri trucchi e funzioni Video : 3 Negli ultimi mesi abbiamo visto che #WhatsApp, la famosissima applicazione di messaggistica gratis, ha moltissime funzionalita' in serbo per gli utenti, [Video]alcune delle quali purtroppo non sempre visibili. Più il tempo va avanti più vengono scoperti nuovi trucchi di WhatsApp, e questi che stiamo per elencare sono gli ultimissimi. Le funzioni nuove, tutte da provare La prima riguarda gli stati di WhatsApp: moltissime volte ...

WhatsApp - scoperti altri trucchi e funzioni : Negli ultimi mesi abbiamo visto che WhatsApp, la famosissima applicazione di messaggistica gratis, ha moltissime funzionalità in serbo per gli utenti, alcune delle quali purtroppo non sempre visibili. Più il tempo va avanti più vengono scoperti nuovi trucchi di WhatsApp, e questi che stiamo per elencare sono gli ultimissimi. Le funzioni nuove, tutte da provare La prima riguarda gli stati di WhatsApp: moltissime volte abbiamo cambiato il nostro ...

Migliori video - immagini e frasi per Halloween 2017 : trucchi e zucca da condividere su Whatsapp : Ormai Halloween 2017 è alle porte e per questo motivo non potevamo certo risparmiarvi una selezione dei Migliori video, immagini e frasi che potrete condividere attraverso piattaforme come Facebook e Whatsapp. Inutile dire che il tema centrale è quello della paura, perché quella che è diventata una ricorrenza sempre più popolare in Italia in questi anni ha da sempre questa connotazione, ma nulla vi vieta di concentrarvi anche sui trucchi e più ...