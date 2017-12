Netflix Serie TV Da Vedere Assolutamente – Gennaio 2018

Black Mirror 4 - tutta la serie disponibile su Netflix : Indietro 29 dicembre 2017 Il 2017 si chiude con Black Mirror 4, la quarta stagione della serie antologica dark disponibile dal 29 dicembre su Netflix.6 puntate, 6 storie, 6 vite, ognuna guidata da un unico filo conduttore: il lato oscuro della società moderna. 1. Uss Callister Il capitano Robert Daly guida il suo equipaggio con […] L'articolo Black Mirror 4, tutta la serie disponibile su Netflix sembra essere il primo su NewsGo.

Polemiche sul ruolo di Diego Luna in Narcos 4 - la serie Netflix sotto accusa come Gomorra : La prima pietra della quarta stagione è stata appena posata eppure le Polemiche già si sprecano: l'ingresso di Diego Luna in Narcos 4, come nuovo protagonista accanto a Michael Peña, è costato all'attore più di qualche critica. La decisione dell'interprete messicano di entrare a far parte della serie Netflix lo ha posto al centro di una polemica su un presunto doppio standard: ad attirare l'attenzione di alcuni è stata la supposta ...

Prime foto di Troy : Fall of a City - la serie Netflix con Frank Gallagher di Shameless e Wes di HTGAWM : La BBC ha pubblicato le Prime immagini di Troy: Fall of a City, la prossima serie a tema epico in co-produzione con Netflix: girato a Città del Capo, in Sudafrica, questo kolossal a episodi ha l'ambizione di raccontare la presa di Troia attraverso lo sguardo di diversi protagonisti. In particolare, la storia sarà raccontata dal punto di vista della famiglia reale troiana nel bel mezzo dell'assedio della città, tra amori, intrighi, tradimenti e ...

Siamo ciò che guardiamo : le classifiche delle serie Netflix del 2017 - : ... vince Stranger Things : con la sua seconda stagione, è lo show più binge raced (visto per intero entro le 24 ore dal lancio) dell'anno nel nostro paese! E il giorno di streaming più popolare in ...

Fantaghirò su Netflix/ La serie completa è già disponibile : pronti per la "maratona" di Natale? : Fantaghirò su Netflix, la serie completa è già disponibile: pronti per la "maratona" di Natale? Le ultime notizie sul regalo del colosso di Los Gatos ai clienti italiani(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 17:04:00 GMT)

Fantaghirò - la serie arriva su Netflix : Chi era ragazzino negli anni Novanta se lo ricorderà eccome: Fantaghirò era una di quelle serie cult, che si guardavano tutti insieme, ogni Natale. E oggi Netflix punta sull’effetto nostalgia riproponendolo al completo: le cinque stagioni al completo con Alessandra Martinez e Kim Rossi Stuart, dirette da Lamberto Bava, sono ora disponibili. <iframe ...

Serie Tv - novità : Netflix ordina Watergate prodotta da George Clooney; Bill Lawrence scrive Spaced Out per CBS : Watergate: Netflix ha ordinato la limited Series in 8 episodi prodotta da George Clooney con la sua Smokehouse e Sona Entertainment e scritta da Matt Charman (Il Ponte delle Spie). Watergate racconterà il famoso omonimo scandalo degli anni '70 che ha coinvolto il presidente Nixon, raccontando in ogni puntata le vicende di un personaggio coinvolto.Carnival Row: Andrew Gower e Jamie Harris entrano come ricorrenti nel fantasy drama di Amazon ...

Netflix - oltre le serie c'è lo show. La svolta con Balti e Facchinetti : I due conducono Ultimate Beastmaster, Giochi senza frontiere estremo. Primo esperimento di tv generalista per la piattaforma di streaming A un'ora di macchina da Los Angeles, nella valle che diventa ...

Le serie più viste in Italia nel 2017 e altri dati curiosi su Netflix : Netflix, la piattaforma per contenuti streaming, è il fenomeno degli ultimi anni: nel 2017 in media i suoi programmi sono stati guardati per 140milioni di ore al giorno in tutto il mondo. Ora che la fine dell'anno si avvicina, l'azienda ...

Stranger Things è la serie più vista su Netflix in binge-racing : le classifiche 2017 sullo streaming in Italia : Con la sua seconda stagione, Stranger Things è la serie più vista su Netflix in binge-racing in Italia: il pubblico del Belpaese ha mostrato di non saper resistere alle avventure del gruppo di "losers" di Hawkins trasformatisi in piccoli eroi per salvare l'amico Will ma anche l'intera città dall'invasione dei Dermogorgoni e dai pericoli del Sottosopra. Ma anche Narcos 3 si è difesa benissimo, nonostante la terza stagione abbia dovuto dare a ...

Netflix - le serie tv più viste in Italia sono (quasi) tutte di nicchia. Suburra bassa in classifica : Netflix, è risaputo, è molto geloso dei dati relativi alle visioni delle sue serie tv: ancora oggi, vige il mistero sui numeri effettivi delle visualizzazioni in streaming degli show che, a livello di critica, hanno ottenuto un grande successo. Complice la fine dell'anno, la piattaforma fa uno strappo alla regola e, mantenendo comunque il riserbo su numeri e dati specifici, stila alcune classifiche che analizzano il comportamento degli ...

Netflix. Queste sono le serie più viste del 2017 - : È stato così per YouTube ed è così anche per Netflix, la più grande piattaforma di streaming online del mondo. In questo 2017, in particolare, abbiamo capito che non si deve far arrabbiare Undici (...

Netflix - le serie e film più visti nel 2017 : E il giorno di streaming più popolare in Italia nel 2017? Domenica 29 ottobre. Ecco il dettaglio delle classifiche italiane redatte da Netflix. Gli show che ci hanno fatto dire: 'ancora solo un altro ...

Netflix : Le Serie TV più viste del 2017 in Italia : Per imbattersi in una delle grandi produzioni originali del servizio di video in streaming, Tredici , bisogna spingersi fino all'ottava posizione, dimostrando con i titoli precedenti che i gusti ...