Il film Ladi Roberto Benigni, vincitore di tre Premi Oscar, racconta con poesia e dolcezza l’orrore dei campi dinazisti. Tuttavia, ildi prigionia in cui è ambientata la storia non viene mai nominato. Questo ha generato dibattiti e fraintendimenti, con alcuni spettatori che hanno erroneamente attribuito il luogo ad Auschwitz, anche sull’onda di dichiarazioni polemiche da parte di Mario Monicelli che definì “mascalzonata” la scelta registica di far liberare ilall’esercito americano (Auschwitz fu invece liberato dai sovietici). In realtà, il luogo in questione non ha alcun legame con la realtà storica ma rappresenta simbolicamente le atrocità della Shoah.La, duramente criticato dalla senatrice Liliana Segre per il suo mancato realismo, è in realtà una fiaba racconta l’amore di un padre che cerca di proteggere il figlio dall’orrore della guerra, trasformando l’Olocausto in un grande gioco.