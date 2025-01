Inter-news.it - LIVE – Hutter in conferenza stampa di vigilia di Inter-Monaco

Leggi su Inter-news.it

protagonista delladidi. L’allenatore ha risposto alle domande dei colleghi giornalisti presenti nella saladello Stadio San Siro di Milano. Il tecnico hanno parlato dopo Simone Inzaghi e Benji Pavard.E X:DI, CHAMPIONS LEAGUE – PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA18.45 Un quarto d’ora all’inizio delladi Adolf, alladi, sfida dell’ottava giornata della fase campionato di Champions League.-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (indidi)©-News.