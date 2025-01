Inter-news.it - Calhanoglu o Acerbi chi per Milan-Inter? Il punto a -5 dal derby – Sky

L’, dopo il Monaco, dovrà affrontare nuovamente ilin campionato. Ci sarà un importante rientro in panchina.ancora a parte.– L’nel prossimo match di campionato dovrà disputare ildio. Molto passerà anche da come verrà affrontata la prossima partita di Champions League. Una vittoria o una sconfitta potrebbe destabilizzare entrambi gli ambienti. Nel frattempo da Sky arrivano le ultimissime in merito alla probabile formazione anti-: «A parte, l’vedrà il ritorno di Thuram dal 1? minuto contro il. Ci sarà il ritorno di de Vrij perchémale che vada andrà in panchina. Per il resto la formazione che ci aspettiamo, con Barella che prenderà il posto di Frattesi». L’inizierà il mese di febbraio con il big match contro i cugini.