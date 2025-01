Lapresse.it - Serie A, Roma rimonta di rigore: Udinese ko 2-1

Pronto riscatto delladi Claudio Ranieri, che dopo la sconfitta in Europa contro l’Az Alkmaar in campionato conquista tre punti preziosi in casa dell’, gara valida per la 22esima giornata diA. Il 2-1 del Bluenergy Stadium è arrivato al termine di una partita tirata, sofferta, ma alla fine bel gestita dai giallorossi che continuano a risalire posizioni in classifica. Laè ora nona con 30 punti a -4 dal Milan sesto, mentre l’incassa il secondo ko di fila dopo quello di Como e resta inchiodato a quota 26.Il racconto del matchIn un primo tempo molto spezzettato tra infortuni e Var, l’passa in vantaggio nel finale con un gol del bomber Lucca. Rete convalidata proprio dopo un lunghissimo ckeck con Lissone. Lasi vede poco in avanti ma si rende pericolosa con il neo acquisto Rensch, subito schierato da Ranieri.