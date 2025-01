Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla scelta di Martina De Ioannon (24/01/25)

Non ne ricordo tante di scelte, nella storia di, dove alla fine della fiera tornassero a casa tutti contenti. La coppia, che finalmente può viversi senza paura (cit.), la nonche – spoiler alert – sta per finire sul trono e soprattutto i fan della non, che di solito sono incacti neri con il mondo e invece a ‘sto giro sono ancora più felicioni all’idea di gustarsi il suo percorZo fino a maggio.Quello diDeè stato un trono particolare. Partito a settembre come il più criticato dei quattro, si è rivelato ben presto l’unico capace di incuriosire i telespettatori, che improvvisamente sono tornati ad appassionarsi al Trono classico anziché trovarlo solo un inutile intermezzo tra le poracciate trash degli Over.Merito anche dei suoi due corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, due che più agli antipodi di così non potevano essere.