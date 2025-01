.com - Oscar 2025 nomination: in testa Conclave, Emilia Pérez e Wicked

Tutte leagli: inDopo lo slittamento dovuto ai gravi incendi che hanno colpito Los Angeles, non risparmiando Hollywood né le case delle star, arriva finalmente l’annuncio delleagli, originariamente previste per il 17 gennaio.Ad annunciare le candidature Bowen Yang e Rachel Sennott, mentre la 97ª cerimonia di premiazione, condotta per la prima volta da Conan O’Brien, si terrà il 2 marzo come di consueto al Dolby Theatre di Hollywood.Poco più di un mese fa erano state annunciate le shortlist di 10 categorie, ma ecco finalmente le tanto attese cinquine dei candidati ufficiali.ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO IN ATTESA DELL’ANNUNCIO. Qui sotto le possibili candidature., tutte leIPOTIZZABILIMiglior FilmAnoraA Complete UnknownThe BrutalistDune – Parte DueThe SubstanceA Real PainSeptember 5Nickel BoysMiglior RegiaSean Baker, AnoraBrady Corbet, The BrutalistEdward Berger,Jacques Audiard,Coralie Fargeat, The SubstanceJames Mangold, A Complete UnknownDenis Villeneuve, Dune – Parte DueMiglior Attrice protagonistaMikey Madison, AnoraCynthia Erivo,Demi Moore, The SubstanceKarla Sofía Gascón,Marianne Jean-Baptiste, Hard TruthsPamela Anderson, The Last ShowgirlMiglior Attore protagonistaRalph Fiennes,Adrien Brody, The BrutalistTimothée Chalamet, A Complete UnknownColman Domingo, Sing SingDaniel Craig, QueerSebastian Stan, The ApprenticeMiglior Attrice non protagonistaZoe Saldaña,Ariana Grande,Isabella Rossellini,Felicity Jones, The BrutalistJamie Lee Curtis, The Last ShowgirlMonica Barbaro, A Complete UnknownMargaret Qualley, The SubstanceMiglior Attore non protagonistaDenzel Washington, Il Gladiatore IIGuy Pearce, The BrutalistJeremy Strong, The ApprenticeClarence Maclin, Sing SingKieran Culkin, A Real PainYura Borisov, AnoraEdward Norton, A Complete UnknownMiglior Sceneggiatura originaleThe SubstanceAnoraA Real PainThe BrutalistSeptember 5Miglior Sceneggiatura non originaleNickel BoysSing SingA Complete UnknownIl robot selvaggioMiglior Colonna sonoraChallengersThe BrutalistIl robot selvaggioMiglior Canzone originaleEl Mal,Compress/Repress, ChallengersHarper and Will Go West, Will & HarperMi Camino,Forbidden Road, Better ManMiglior Film internazionaleFrance,Germany, Il seme del fico sacroBrazil, Io sono ancora quiLatvia, FlowIreland, KneecapMiglior DocumentarioSugarcaneDahomeyDaughtersEnoNo Other LandMiglior Film d’animazioneFlowIl robot selvaggioWallace & Gromit – Le piume della vendettaInside Out 2Memoir of a SnailMiglior FotografiaNosferatuDune – Parte DueThe BrutalistA Complete UnknownMiglior MontaggioAnoraChallengersA Complete UnknownMiglior ScenografiaThe BrutalistDune – Parte DueNosferatuMigliori CostumiNosferatuMariaBeetlejuice BeetlejuiceMiglior Trucco e AcconciatureThe SubstanceNosferatuDune – Parte DueA Different ManMiglior SonoroDune – Parte DueIl Gladiatore IIA Complete UnknownIl robot selvaggioMigliori Effetti visiviDune – Parte DueBetter ManIl Gladiatore IIKingdom of the Planet of the ApesMiglior Cortometraggio live actionThe Ice Cream ManAnujaThe CompatriotRoom TakenI’m Not a RobotMiglior Cortometraggio documentarioIncidentKeeperLa voce di Makayla: una lettera al mondoOnce Upon a Time in UkraineA Swim LessonMiglior Cortometraggio d’animazioneA Bear Named WojtekBottle GeorgeIn the Shadow of the CypressAu Revoir Mon MondeWander to Wonder