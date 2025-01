Cityrumors.it - Medio Oriente, Generale Tricarico: “Tregua? Hamas faccia tornare i conti sugli ostaggi altrimenti…”

L’ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica non sembra essere ottimista sull’accordo di pace: “E’ un traguardo importante, mi sembra un campo minato.”“La? Se devo essere sincero mi sembra più un campo minato che un accordo di pace vero, ho come l’impressione e la paura che se prendi una mina, che succede? Ecco, mi sembra più una cosa del genere“. Dall’alto della sua esperienza militare l’ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica eLeonardola vede in questo modo, soprattutto perché è una zona che conosce bene, sia l’intera area che le persone che ci vivono.: “altrimenti.” (Ansa Foto) Cityrumors.itE’ rimasto molto soddisfatto per l’accordo raggiunto, anche se non si fida di quello che è accaduto e sta accadendo.