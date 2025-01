Panorama.it - Enrico Ruggeri: «Oggi nei videoclip si mostrano i soldi, l'auto e la tuta...»

Leggi su Panorama.it

E un album intriso di cultura musicale La caverna di Platone, un disco in cui le parole contano. Viene da dire un album d'altri tempi per il modo in cui suona e per le modalità con cui è stato inciso: tre anni di lavoro in studio con i musicisti, grande cura dei suoni e degli arrangiamenti. Senzatune, come specifica ironicamente nei crediti.Una birichinata, uno sberleffo» racconta. «Però andava detto. Non è la prima volta che scrivo NOTUNE. Dovrebbe essere scontato che un cantre non lo utilizzi, ma non è così.Gli eroi del cinema muto, il brano che apre La caverna di Platone ha il peso di un classico anche all'interno di una discografia estesa e ricca come la sua. Lo stesso vale per Il Poeta, una celebrazione del libero pensiero e dei suoi protagonisti, oppure per Il Problema dove si avverte l'eco di David Bowie.