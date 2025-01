Ilgiorno.it - L’iconico Monte Stella: "Sulla collina di macerie atleti e gare amatoriali"

Una montagnetta artificiale, formata dai detriti delle case distrutte dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Unadiche s’innalza per circa 50 metri e offre una vista panoramica sullo skyline, l’Appennino emiliano e l’intero Arco alpino. Progettata nel 1947 e ultimata nel 1960, la montagnetta di San Siro è uno dei luoghi più iconici della metropoli. Fu ideata dall’architetto Piero Bottoni, che la dedicò alla moglie, la scultriceKorcynska, da cui il nome "". "È un bosco in città – osserva Gisella Gellini, che ci passeggia con il marito –. Si incontrano molte coppiette, ciclisti e soprattutto runners". Come Franco Ambrosioni, che ha iniziato a correre qui nel ‘66: "Partecipavo a una gara per gli studenti delle superiori. Ora non la organizzano più, ma qui si tengono altre competizioni".