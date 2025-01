Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, il Napoli gli aveva offerto aumenti graduali con una media di oltre 6 milioni a stagione (CorSport)

Sul Corriere dello Sport si parla ancora die della sua richiesta di cessione. Il quotidiano conferma che ilha provato a rinnovare fino all’ultimo. Tra giugno e gennaio ilha lavorato alla formula che potesse soddisfare le richieste di Kvara e del suo entourage. L’ultima offerta dopo Lazio-di Coppa Italia.Leggi anche: Ilnon lo svende. Il Psg non ha fretta, le parti sono ancora distanti (Gazzetta)L’ultima offerta di rinnovo dopo Lazio-di Coppa Italia. Magià decisoScrive il Corriere dello Sport con Davide Palliggiano:Il giorno di Lazio-, ottavi di Coppa Italia, l’interrio Cristian Zaccardo e un’interprete georgiana si accomodano in tribuna all’Olimpico. Il giorno dopo, ancora a Roma, il ds Manna, l’agente, la signora e il manager di Kvara, Mamuka Jugeli, s’incontrano per affrontare per l’ennesima volta dall’estate il discorso del rinnovo.