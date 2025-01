Iltempo.it - Chiesto il rinvio a giudizio per il fratello di Becciu e altre 8 persone

Leggi su Iltempo.it

Il pm Giovanni Caria hastamane ilper Antoninodel cardinale Angelo, il vescovo di Ozieri, Corrado Melis, esette, indagate dalla procura di Sassari per riciclaggio e peculato. Secondo l'accusa, fondi dell'8 per mille alla Chiesa, destinati alla diocesi di Ozieri - circa 2 milioni di euro in 10 anni - sono finiti dal 2013 nei conti correnti della cooperativa sociale Spes di cui è responsabile ildel cardinale. Viene contestato, dunque, il presunto uso indebito dei fondi Cei dell'8 per mille e la presunta distrazione di 100 mila euro che la diocesi di Ozieri ha ricevuto dalla Segreteria di Stato Vaticana. Nell'udienza preliminare di stamane davanti al gup del tribunale di Sassari Sergio De Luca, il pm ha anche preannunciato la richiesta di sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, dei beni degli imputati per un ammontare, appunto, di circa 2 milioni di euro.